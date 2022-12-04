Birleşik Krallık suç dairesi Rus İş insanını tutukladı

04 Aralık 2022 Pazar, 15:50

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir Rus iş insanı, kara para aklama şüphesiyle Ulusal Suç Ajansı (NCA) görevlileri tarafından Londra'daki evinde tutuklandı.

Financial Times'ın haberine göre, NCA'den yapılan açıklamada, 58 yaşındaki adamın anti-kleptokrasi biriminden memurlar tarafından tutuklandığı ve ayrıca İçişleri Bakanlığı'nı dolandırmak için komplo kurmak ve yalancı şahitlik yapmak için komplo kurmaktan da şüphelendiği belirtildi.

Ajansa göre, tesiste çalışan 35 yaşındaki bir adam, binlerce sterlin nakit para içeren bir çantayla tesisten ayrılırken görüldükten sonra kara para aklama ve bir NCA görevlisini engelleme şüphesiyle yakın zaman içerisinde tutuklandı.

39 yaşındaki üçüncü bir kişi ise kara para aklama ve dolandırıcılık için komplo kurma gibi suçlardan Londra'nın Pimlico semtindeki evinde tutuklandı. NCA, bu kişinin işadamının şu anki ortağının eski erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Müfettişler üçünün de ifadesini aldı ve kefaletle serbest bıraktı.

NCA, iş adamının Londra'daki mülküne yapılan operasyonda yaklaşık 50 memurun görev aldığını ve yapılan aramalarda önemli miktarda nakit paranın yanı sıra bir dizi dijital cihazın da ele geçirildiğini söyledi.

NCA'den Rus iş insanı hakkında verilen bilgide, Putin bağlantılı elitlere ve destekçilerine yönelik suç tehdidini ortadan kaldıran veya azaltan yaklaşık 100 "englleme" girişimini güvence altına aldığını söylendi. Engelleme girişimleri arasında, yaptırım uygulanan Ruslara yakın kişilerin banka hesaplarına yönelik hesap dondurma kararları da yer alıdığı belirtildi.

NCA Genel Müdürü Graeme Biggar, tutuklamanın ardından "NCA'nın sadece bu yıl kurulan kleptokrasiyle mücadele hücresi, oligarklar, onları destekleyen ve etkinleştiren profesyonel hizmet sağlayıcıları ve Rus rejimiyle bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirilen potansiyel suç faaliyetlerini araştırmada önemli başarılar elde ediyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için elimizdeki tüm yetki ve taktikleri kullanmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İş insanının ismi açıklanmadı.