Seçimlere rekor katılım: Putin, 5. kez başkan

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 87 oy oranı alan Vladimir Putin, beşinci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:37
Seçimlere rekor katılım: Putin, 5. kez başkan
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Rusya’da geçtiğimiz 15 Mart tarihinde başlayan ve 3 gün süren devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart’ta sona erdi. TSİ 20.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte ülkenin tüm bölgelerinde oy sayım süreci başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, yüzde 95’ten fazlası sayılan oyların ilk sonuçlarını duyururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 87,30 oy oranıyla 5’inci kez Rusya’nın devlet başkanı oldu. Rusya Komünist Partisi’nin adayı olan Nikolay Haritonov yüzde 4,28 oy alırken Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov yüzde 8,86 oy oranına ulaştı. Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy ise yüzde 3,16 oy oranıyla seçimleri sonuncu sırada tamamladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 1991 yılından beri Rusya’da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranının yüzde 74,22 ile bugün tamamlanan seçimler olduğunu aktardı. Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson Bölgeleri’nde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 90’ından fazlasını aldı. Putin ayrıca Ukrayna’dan ilhak edilen Kırım’da da oyların yüzde 85’ten fazlasını aldı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu resmi olmayan rakamları duyurmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim sonuçları resmen açıklanmasıyla 6 yıl boyunca Rusya’yı yönetmeye devam edecek.

Vladimir Putin’in seçim zaferinden sonra ilk tebrikler de gelmeye başladı. Rusya’ya müttefik ülkeler olan Venezuela, Nikaragua ve Küba, Vladimir Putin’i tebrik eden ilk ülkeler oldu.


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