İngiltere'de dehşet olay: Dükkanın önünde ölü hayvanlar
İngiltere'de bir dükkanın önüne onlarca ölü hayvan bırakıldı. Polis soruşturma başlattı.
İngiltere Hampshire'da 50 yabani tavşan, bir küçük kerkenez ve bir baykuşun öldürülüp Broughton'da bir dükkanın önüne atılmasının ardından polis soruşturma başlattı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Broughton Toplum Dükkanı'nın çalışanları, erken saatlerde binanın önünde onlarca hayvan cesedi buldu. Dükkanın camlarına kan sürüldüğü ve kapı kollarına ölü kuşlar konulduğu görüldü.
Geçen ay da 10 kilometreden biraz uzaktaki Awbridge'de bir ilkokulun önüne onlarca ölü yabani tavşan bırakılmıştı.
Köylüler, olayın arkasında avcıların olabileceğini düşünüyor. Bölgede çetelerin ilk hayvanı kimin öldüreceğine dair iddiaya girip, avlanırken internet üzerinden canlı yayınlar yaptığı biliniyor.
Polis, olayla ilgili olarak gümüş rengi bir Suzuki Grand Vitara aradıklarını belirtti.
Dükkan çalışanları, soruşturma için kamera kayırlarını polise verdiklerini bildirdi.
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