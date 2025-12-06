Güney Afrika’da silahlı saldırı: En az 11 ölü

Olay, başkent Pretoria’nın batısındaki Saulsville kasabasında Cumartesi sabahının erken saatlerinde meydana geldi. Polis sözcüsü Tuğgeneral Athlenda Mathe, saldırıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

En az üç kimliği belirsiz saldırgan hostele girdi. İçeride içki içen grubun üzerine rastgele ateş açmaya başladılar.

GÖZALTI YOK!

Saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını, ancak şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı.

Yerel saatle 04.30’da gerçekleşen saldırıda, içki içen bir grup hedef alındı. Ölenler arasında 12 yaşında bir erkek çocuk ve 16 yaşında bir kız da var.

Mathe, olayla ilgili toplam 25 kişinin vurulduğunu doğruladı.

'KAÇAK İÇKİ' UYARISI

Polis sözcüsü Mathe, olayın gerçekleştiği hosteli “kaçak içki satılan yasa dışı bir mekân” (illegal shebeen) olarak tanımladı ve şu uyarıda bulundu:

Bu tür ruhsatsız ve kayıt dışı içki satılan yerlerde ciddi güvenlik sorunları yaşıyoruz. Ülkedeki toplu saldırıların çoğu buralarda meydana geliyor.

Mathe, masum insanların da çoğu zaman çatışmaların ortasında kaldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler’in 2023–24 verilerine göre Güney Afrika, her 100 binde 45 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip ülkeler arasında.

Polis kayıtlarına göre ülkede Nisan–Eylül döneminde her gün ortalama 63 kişi öldürüldü.