Güney Afrika parlamento binasında yangın çıktı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'daki parlamento binasında yangın çıktı.
Bayındırlık ve Altyapı Bakanı Patricia De Lille, yaptığı açıklamada, parlamento binasında sabah saatlerinde başlayan yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen hala kontrol altına alınamadığını belirtti.
Cape Town Belediyesinden edinilen bilgiye göre, yangında eski meclis binasının çatısı çöktü, binada büyük hasar oluştu.
Yangın söndürme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor ancak yangının hızla kontrol altına alınamaması durumunda, başta tarihi eski meclis binası olmak üzere parlamentonun tamamının yanma riski bulunuyor.
Yangın, içinde kıymetli koleksiyonlar bulunan Parlamento Kütüphanesi'ni de tehdit ediyor.
Ulusal Meclis Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ancak sabotaj sonucu çıktıysa bunun Güney Afrika Anayasası'nı yakmakla aynı anlama geldiğini belirtti.
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