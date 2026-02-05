Son Dakika... Aziz İhsan Aktaş davasında ara mütalaa: 30 ismin tutukluluklarının devamı, 3 isim için ise tahliye talebi!

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından 7. günde ara mütalaa verildi.

Duruşma savcısı, aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da bulunduğu 30 ismin tutukluluklarının devamını; Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, Avcılar Belediye şefi İbrahim Koçyiğit ise adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Savcı, aralarında 5 CHP’li başkanın da yer aldığı 30 ismin tutukluluklarının devamı, 3 ismin ise adli kontrol şartıyla tahliyesini şu sözlerle talep etti:

“Dosya içerisinde yer alan sağlık raporları, sanık savunmaları, sanıkların tutuklukta geçirmiş oldukları süre ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklar İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ve Oktay Attaş'ın adli kontrol yükümlülüğüyle tahliyelerine karar verilmesi, diğer sanıklar yönünden üzerlerine atılı suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tutukluk hallerinin devamına karar verilmesi kamuoyuna mütalaa olunur.”

Tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı. Bir sonraki haftadan itibaren tutuksuz sanıkların savunmasının alınacağı bildirildi.

İLK HAFTA NE OLDU?

Yargılamanın ilk günlerinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri, Aktaş’ın duruşmalara çok sayıda koruma eşliğinde katılması oldu. Avukatı ise korumaların devlet tarafından sağlanan resmi koruma olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, savunmalar başlamadan önce yapılan tefrik, görevsizlik ve yetkisizlik taleplerini reddetti. İlk gün boyunca 200 sanığın kimlik tespiti yapıldı.

İkinci ve üçüncü günlerde tutuklu belediye başkanlarının savunmaları öne çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aktaş’la belediye arasındaki iş ilişkilerinin kendi döneminde kesildiğini savundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise suçlamaları reddederek iddiaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini söyledi.

Duruşma salonunda görüntü alınması da mahkeme ile izleyiciler arasında gerilime yol açtı. Mahkeme başkanı, yasağa rağmen görüntü paylaşılması üzerine duruşmaların seyircisiz yapılacağını söyledi. CHP’li milletvekillerinin itirazı sonrası bu karar geri çekildi ancak tekrar edilmesi halinde yasak uygulanacağı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da salonda çekilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Üçüncü gün mahkeme başkanının “dosyaya kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz” sözleri dikkat çekti. Aynı gün bazı belediye bürokratları ve şirket yöneticileri de savunma yaptı.

Dördüncü günde ise Esenyurt Belediyesi personeli Mert Çelik’in ifadesi öne çıktı. Çelik, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği “hayır” yanıtının iddianameye “evet” olarak geçirildiğini söyledi.

YARGILAMA NASIL İLERLEYECEK?

Aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 sanığın savunmaları bulundukları illerde talimatla alınacak.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın da ilerleyen celselerde SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmaların 20 Şubat’a kadar aralıksız sürmesi planlanıyor.

Mahkeme heyetinin tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin bu hafta ara değerlendirme yapması bekleniyor.