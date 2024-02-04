Güney Afrika ülkesi Namibya lideri yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:55

Güncelleme: 04.02.2024 - 11:55

Afrika'nın güneyinde yer alan ve son yıllarda elektrikli araçlar için kritik bir öneme sahip olan lityum ve değerli taşların madenlerinin bulunduğu Namibya'nın cumhurbaşkanı Hage Geingob'un 82 yaşında yaşama veda ettiği açıklandı.

Geingob'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği açıklanırken, deneyimli siyasetçiye sadece birkaç hafta önce kanser teşhisi konduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nangolo Mbumba'nın bu yıl yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi bekleniyor.

2015 yılından beri ülkeyi yöneten Geingob'un daha önce prostat kanserini yendiği açıklanmıştı. 1941 doğumlu olan Geingob, Namibya'nın 1990'da Güney Afrika'dan bağımsızlığını almasından beri aktif bir siyasetçi olarak öne çıkmıştı. Geingob'un en son iki günlük bir kanser tedavisi için ABD'ye gittiği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Geingob'un Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.