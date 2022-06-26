Güney Afrika’da gece kulübünde 17 kişinin cansız beden bulundu
Güney Afrika’nın Doğu Londra kentindeki bir gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölüm nedenleri araştırılıyor.
Güney Afrika’nın Doğu Londra kentinde bulunan Scenery Park’taki Enyobeni gece kulübünde, henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeni bulundu. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ardından açıklama yapan Doğu Cape Polis Sözcüsü Brigadier Tembinkosi Kinana, “Güney Afrika Polis Servisi, Doğu Londra kentindeki Scenery Park’ta bulunan bir gece kulübünde 17 kişinin cesedine ulaştı” dedi. Polisin konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Kinana, “Sabah erken saatlerde ihbar aldık ve olay şu an araştırılıyor. Soruşturma devam ettiği için şimdilik bir tahmin yürütemiyoruz” açıklamasında bulundu.
Hayatını kaybeden kişilerin 18 ila 20 yaş aralığında olduğu açıklandı.
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