Kayıp emlakçının cansız bedeni bulundu: Başına keserle vurup, halıya sardıktan sonra gömmüş
Yaklaşık 20 gündür kayıp olan emlakçı Ahmet Ataoğlu'ndan (34) acı haber geldi. Polis ekipleri, Ataoğlu'nun, toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı. Cesedin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K., cinayeti itiraf etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun, toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Polis, şüphelinin ormandaki barakada kalan B.K. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden B.K., çıkan tartışmada başına keserle vurduğu Ataoğlu'nu halıya sarıp, toprağa gömdüğünü söyledi.
Alanya'da emlakçılık yapan Ahmet Ataoğlu'dan 5 Haziran'dan beri haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Ataoğlu'nun en son Büyükhasbahçe Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi ve aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
CESEDİNE ULAŞILDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede toprak altına gömülmüş ceset olduğunu tespit etti. Toprak altından dün çıkarılan cesedin, Ahmet Ataoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ataoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ahmet Ataoğlu ile en son görüşen kişinin, cesedin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince dün gözaltına alınan B.K., cinayeti itiraf etti.
B.K., 6 Haziran sabahı Teras mevkisindeki barakada yalnız oldukları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu anlattı.
B.K., daha sonra halıya sardığı Ahmet Ataoğlu'nu cansız bedenini barakaya 20 metre uzaklıktaki alana gömdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.
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