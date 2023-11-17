Güney Afrika'da iktidar partisinden İsrail karşıtı yeni adım

Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:37

Güncelleme: 17.11.2023 - 08:37

Sol görüşlü Ekonomik Özgürlük Savaşçıları partisinin bu öneriyi yakın bir zamanda sunması ve aynı zamanda Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki savaşın ortasında Filistin halkıyla dayanışma amacıyla İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınması yönünde çağrıda bulunması planlanıyor.

Güney Afrika'nın Filistinlilere güçlü desteği, eski Başkan Nelson Mandela dönemine kadar uzanıyor. Johannesburg, Filistin’in içinde bulunduğu durumu İsrail ile ilişkilendirirken Tel Aviv yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, ANC'den yapılan açıklamada, partinin, Güney Afrika'daki İsrail büyükelçiliğinin kapatılması ve ateşkese kadar İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınması yönünde çağrıda bulunan parlamento önerisini onaylayacağı ifade edildi.

İsrail büyükelçiliği, ANC'nin açıklamalarına ve konuyla ilgili parlamento'da yapılması planlanan tartışmaya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Teklif büyük ölçüde sembolik, çünkü bunu uygulamak Başkan Cyril Ramaphosa kabinesine bağlı.

Ramaphosa ve üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Hamas'a karşı askeri harekat sırasında İsrail yönetimine yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne olası savaş suçlarını soruşturma çağrısında bulundu.

Ramaphosa dün Katar'a yaptığı ziyaret sırasında, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki operasyonuna ‘özellikle hastaneleri hedef aldığı için’ karşı çıktığını belirtti.

Kasım ayının başlarında Güney Afrika, İsrail'deki diplomatlarını geri çağırdı.