Ürdün, İsrail’e “güneş enerjisi sağlama” anlaşmasından çekiliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ülkesinin İsrail’e güneş enerjisi sağlamasına yönelik Birleşik Arap Emirlikleri’nin aracılığında yapılan anlaşmadan çekileceğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:20
Ürdün, İsrail’e “güneş enerjisi sağlama” anlaşmasından çekiliyor
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu ayrım gözetmeksizin sivillerin bulunduğu yerleri vururken, binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi yaptığı açıklamada, İsrail’in tuzdan arındırılmış su vermesi karşılığında, Ürdün’ün İsrail’e güneş enerjisi sağlanmasına yönelik Birleşik Arap Emirlikleri’nin aracılık ettiği anlaşmadan çekileceğini duyurdu.

Safadi, "İsrail, tüm bölgeyi cehenneme doğru itti. Sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak” dedi.

Filistin halkını desteklemek için her şeyi yaptıklarını belirten Safadi, "Ürdün’ün bu adımı, masum insanları öldüren ve benzeri görülmemiş bir insani felakete neden olan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli savaşını reddeden ve kınayan tutumunun bir ifadesi” şeklinde konuştu.


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