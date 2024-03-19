Afrika'dan gelen leylekler Leylek Ormanı'na yerleşti: 5 ay Samsun'da kalacaklar

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:48

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:48

Leyleklerin, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Samsun Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalar adeta leylek apartmanını andırıyor. Leylek Ormanı’na dişilerinden önce gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra dişi leylekler de geldi.

Bölgede 5 ay kalacak leylekler yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Leylek Ormanı'nı gezen emekli öğretmen Nejdet Sungur, “Hobi olarak boş zamanlarımda 7- 8 yıldır kuş fotoğrafçılığı yapıyorum. Havalar güzel olduğu zamanlarda genelde bu bölgeye geliyorum, kuşların fotoğrafını çekiyorum. Leylekler benim de takip ettiğim kuşlardan birisi. Özellikle yavrularını besleme anları da çok güzel. Buradaki kuleye çıkarak yavrularının beslenmesi izlenebildiği için çok keyifli oluyor.

Burası Samsun halkı için çok güzel bir nimet. Normalde leyleklerin yuvası yukarıda olduğu için aşağıdan o yavrularını besleme ya da birlikte vakit geçirme çok görünmüyor. Kuleye çıkarak yuvaların içerisi görülüyor. Böylece o güzel anlara şahit olmak mümkün oluyor. Herkese tavsiye ediyorum, insanlarımızın doğaya çıkıp buraya gelip bu güzellikleri görmesi iyi olur diye düşünüyorum” dedi.