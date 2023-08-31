Güney Afrika’da yangın faciasında ölü sayısı arttı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde beş katlı bir binada çıkan yangında can kaybı 73’e, yaralı sayısı 52’ye yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:35
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Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’da evsizlerin kaldığı beş katlı bir binada çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor.

Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e, yaralı sayısının 52’ye ulaştığını duyurdu.

Mulaudzi, binadaki arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.


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