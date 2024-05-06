Güney Amerika'ye işaret etti: Dünya'nın merceği altında

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:12

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:12

Çin'in Güney Amerika bölgesinde artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti, siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirme arayışını sürdürüyor.

Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaret ettiği Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel işbirliği fırsatları ele alındı.

İki lider, Amazon yağmur ormanlarının korunması dahil iklim değişikliğiyle mücadele alanında işbirliklerinin güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Bölgede sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi ve ormansızlaşmanın önlenmesi amacıyla liderler, "Yeşil Ortaklık Girişimi" anlaşmasına imza attı.

Buna göre Brezilya'nın biyoyakıt teknolojisi ile Japonya'nın hibrit motorlarını kullanıldığı ortak projelerin gerçekleştirilmesine çaba gösterilecek.

Sao Paulo kentinde Japon topluluğuyla buluşan Kişida, firma temsilcileriyle bir araya geldi, Sao Paulo Üniversitesinde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Kişida, dış gezisi kapsamında Japonya'nın, "Küresel Güney" grubu ülkeleriyle işbirliğini daha da güçlendirme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Brezilya'nın G20 Dönem Başkanı ve Peru'nun Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Dönem Başkanı olduğunu anımsatan Kişida, bölgenin bu yıl "dünyanın merceği altında" olduğunu söyledi

"Sürdürülebilir ekonominin" önemini vurgulayan Kişida, Japon firmaların son 10 yıl içinde Latin Amerika bölgesinde 1000'i aşkın şube ve temsilcilik açtığını kaydetti.

Kişida ülkesinin iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik gibi küresel zorluklarla mücadele amacıyla Güney Amerika ülkeleriyle birlikte çalışmayı isteğini bildirdi.

Japon Başbakan, Güney Amerika ziyareti kapsamında gittiği Asuncion'da Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile bir araya geldi.

İki lider, "statükonun güç kullanılarak ve tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerinin kabul edilemez" olduğuna yönelik fikir birliğine vardı.

Görüşme sonrasında Kişida, "temel değerleri paylaşan önemli ortak" diye nitelediği Paraguay ile işbirliğini yeni boyutlara taşıma sözü verdi.

Devlet Başkanı Pena, Doğu Asya ülkesi Japonya ile sürdürülen işbirliğini daha da genişletmeyi umduğunu söyledi.

Pena, Japon basınına verdiği röportajda da Japonya ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arası Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerinin başlatılması çağrısı yaptı.

Paraguay, Çin yerine Tayvan ile diplomatik bağlarını sürdüren tek Güney Amerika ülkesi olarak biliniyor.

Japon ulusal basınında Kişida'nın ziyaretleri, "kaynak zengini bölgede Çin'in artırdığı nüfuzu karşısında Tokyo hükümetinin gelişen ülkelerle ilişkilerini derinleştirme çabası" olarak görüldü.