Güney Çin Denizi hareketlendi: Dört ülkeden ortak tatbikat!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 08:53

Güncelleme: 08.04.2024 - 08:53

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) Halkla İlişkiler Ofisi Müdürü Albay Xerxes Trinidad, ortak tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Trinidad, Filipinler, ABD, Avustralya ve Japonya'ya ait deniz ve hava araçlarının katıldığı ve ilk kez bu ülkelerin birlikte düzenlediği ortak deniz tatbikatının "Batı Filipinler Denizi"nde yapıldığını bildirdi.

Tatbikatın, katılımcı ülkelerin denizde birlikte çalışma kabiliyetlerini geliştirme amacıyla yapıldığını ifade eden Trinidad, bu tatbikatla "özgür ve açık bir Hint-Pasifik"i desteklemek üzere bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını ortaya koyduklarını vurguladı.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.