Güney Çin Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi

Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:21
Güney Çin Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
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Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin 300 kilometre açığındaki Kayping Güney Açık Deniz Petrol Sahası'nda yeni rezerv bulundu.

Okyanus derinliği ortalama 500 metre olan petrol sahasında 100 milyon ton hafif ham petrol bulunduğu tespit edildi.

CNOOC Üst Yöneticisi Cou Şinhuai, konuya ilişkin değerlendirmesinde, derin deniz taraması ve sondajının ülkenin petrol ve doğal gaz çıktısını artıracağını bildirdi.

Çin'in kuzeyindeki Buhay Denizi ile güneyindeki Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.


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