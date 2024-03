Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: Sahil güvenlik botları çarpıştı

PNA'nın haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, malzeme gönderme operasyonu sırasında Filipinler ile Çin'e ait sahil güvenlik botlarının Ayungin Sığı'nda karşılaştığını söyledi.

Tarriela, Çin sahil güvenlik botundaki personelin "sorumsuz ve yasa dışı" davranışları nedeniyle Filipinler sahil güvenliğine ait "BRP Sindangan" botuyla çarpıştığını ve hafif hasara yol açtığını belirtti.

Filipinler'e ait sahil güvenlik botunun, askeri ikmal operasyonlarına eşlik etmek için bölgede bulunduğunu kaydeden Tarriela, "Sahil güvenlik botlarımız, operasyon boyunca Çin'e ait botların tehlikeli manevraları ve tacizleriyle karşı karşıya kaldı" ifadesini kullandı.

This morning, @coastguardph vessels, BRP CABRA and BRP SINDANGAN, were deployed by the Commandant, CG Admiral Ronnie Gil Gavan, to support the Rotation and Reprovisioning Operation of the Armed Forces of the Philippines.



Throughout the operation, the PCG vessels faced dangerous… pic.twitter.com/WsjnMnGSEk