Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: Sahil güvenlik botları çarpıştı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:13

Güncelleme: 05.03.2024 - 14:13

PNA'nın haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, malzeme gönderme operasyonu sırasında Filipinler ile Çin'e ait sahil güvenlik botlarının Ayungin Sığı'nda karşılaştığını söyledi.

Tarriela, Çin sahil güvenlik botundaki personelin "sorumsuz ve yasa dışı" davranışları nedeniyle Filipinler sahil güvenliğine ait "BRP Sindangan" botuyla çarpıştığını ve hafif hasara yol açtığını belirtti.

Filipinler'e ait sahil güvenlik botunun, askeri ikmal operasyonlarına eşlik etmek için bölgede bulunduğunu kaydeden Tarriela, "Sahil güvenlik botlarımız, operasyon boyunca Çin'e ait botların tehlikeli manevraları ve tacizleriyle karşı karşıya kaldı" ifadesini kullandı.

This morning, @coastguardph vessels, BRP CABRA and BRP SINDANGAN, were deployed by the Commandant, CG Admiral Ronnie Gil Gavan, to support the Rotation and Reprovisioning Operation of the Armed Forces of the Philippines.



Throughout the operation, the PCG vessels faced dangerous… pic.twitter.com/WsjnMnGSEk — Jay Tarriela (@jaytaryela) March 5, 2024

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanında ABD de karşı çıkıyor.