Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: Sahil güvenlik botları çarpıştı

Filipinler, sahil güvenlik botunun Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölge olan Ayungin Sığı'nda (İkinci Thomas Sığı) karşı karşıya geldiği Çin'e ait bir botla çarpıştığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:13
Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: Sahil güvenlik botları çarpıştı
Abone Ol google-news

PNA'nın haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, malzeme gönderme operasyonu sırasında Filipinler ile Çin'e ait sahil güvenlik botlarının Ayungin Sığı'nda karşılaştığını söyledi.

Tarriela, Çin sahil güvenlik botundaki personelin "sorumsuz ve yasa dışı" davranışları nedeniyle Filipinler sahil güvenliğine ait "BRP Sindangan" botuyla çarpıştığını ve hafif hasara yol açtığını belirtti.

Filipinler'e ait sahil güvenlik botunun, askeri ikmal operasyonlarına eşlik etmek için bölgede bulunduğunu kaydeden Tarriela, "Sahil güvenlik botlarımız, operasyon boyunca Çin'e ait botların tehlikeli manevraları ve tacizleriyle karşı karşıya kaldı" ifadesini kullandı.

 

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanında ABD de karşı çıkıyor.


Çin haberleri güney çin denizi haberleri Filipinler haberleri

İlgili Haberler

Filipinler Komünist Partisi 'Noel ateşkesi' kararı aldı

Filipinler Komünist Partisi 'Noel ateşkesi' kararı aldı
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Gemilere tazyikli su sıkmıştı: Filipinler'den açıklama geldi

Gemilere tazyikli su sıkmıştı: Filipinler'den açıklama geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!

Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’

Beşiktaş TFF’yi acil seçime davet etti: ‘Maçlarımızda görmek istemiyoruz’
Çanakkale’de korkutan deprem… Belediye başkanından açıklama

Çanakkale’de korkutan deprem… Belediye başkanından açıklama
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları

Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları