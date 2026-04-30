Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güney Çin Denizi’nde tansiyon yükseliyor: Çin’den savaş hazırlığı

30.04.2026 11:37:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Çin ordusu, tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan Scarborough Sığlığı çevresinde deniz ve hava unsurlarıyla savaş hazırlığı devriyeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Pekin yönetimi, söz konusu adımın “hak ihlalleri ve provokatif eylemlere karşı önlem” olduğunu savunurken, bölgede egemenlik geriliminin yeniden tırmanabileceği değerlendiriliyor.

Çin ordusunun Güney Cephe Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu devriyelerin “hak ihlalleri ve provokatif eylemlere karşı etkili bir karşı önlem” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, devriyelerin Çin’in “toprak egemenliğini kararlılıkla korumayı” ve Güney Çin Denizi’nde barış ile istikrarı sürdürmeyi amaçladığı vurgulandı.

Bölge, Çin ile Filipinler başta olmak üzere birçok ülke arasında uzun süredir egemenlik ihtilafına sahne oluyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, küresel ticaret açısından kritik bir geçiş güzergahı olmasının yanı sıra su altı kaynakları açısından da zengin olan bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

İlgili Konular: #Çin #güney çin denizi

