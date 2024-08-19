Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseliyor: 2 gemi hasar gördü

Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:18

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:18

Filipinler Haber Ajansı (PNA), Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) Sözcüsü Jonathan Malaya'nın zarar gören 2 gemiye ilişkin açıklamasına yer vererek, söz konusu 2 geminin Patag ve Lawak adalarında personel ikmali için görevlendirildiğini belirtti.

Malaya, CCG'ye ait bir geminin "agresif manevrası" sonucu birinci geminin güvertesinde bir delik oluştuğunu ifade ederken, ikinci bir CCG gemisinin ise bir diğer Filipin gemisine iki kez çarptığını ve hasar meydana geldiğini aktardı.

Hasar gören gemilerin görevlerine devam edeceğine işaret eden Malaya, PCG'nin ulusal güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.