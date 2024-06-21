Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden geri adım: İsrail'e destek sağlamayacağız
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın açıklamalarının ardından, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek vermeyeceklerini belirtti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Buhabib, Kombos'a hitaben, "Lübnan'ın bölgenin istikrarının sağlanmasında GKRY'nin üstlendiği olumlu role güvendiğini" söyledi.
Kombos ise İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar hakkında, "sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı umduğunu" ifade ederek, GKRY'nin "hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini" vurguladı.
Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda GKRY’nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.
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