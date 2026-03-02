Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde 'patlama' iddiası

İsrail-ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Güney Kıbrıs’ın Limasol kentindeki İngiliz Akrotiri Hava Üssü’nde şiddetli bir patlama sesinin duyulduğu ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, patlama sesiyle eş zamanlı olarak üste alarm sirenleri devreye girdi ve savaş uçakları havalandırıldı.

Olayın nedeni ve olası hasara ilişkin henüz resmi makamlar tarafından doğrulama yapılmadı.

İNGİLİZ ÜSLERİNDE “GÜVENLİK TEHDİDİ” ALARMI

Kıbrıs Adası'ndaki İngiliz askeri üslerinde Pazar gecesi yarısından kısa süre önce “güvenlik tehdidi” ilan edildiği bildirildi. Üs personeline güvenlik önlemleri kapsamında belirli talimatlar verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında yer alan bilgilere göre, üslerde görevli personele tehdide ilişkin bilgi verildi ve “bir sonraki duyuruya kadar evlerinize dönün ve içeride kalın” talimatı iletildi.

Personele ayrıca pencerelerden uzak durmaları, sağlam mobilyaların arkasına ya da altına sığınmaları ve yeni talimatlar gelene kadar beklemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

Starmer, "İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık" dedi.

Öte yandan, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru iki füze fırlattığını ancak füzelerin İngiliz üslerini hedef almadığından oldukça emin olduklarını söyledi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetlerin bölgede "savunma kapasitesi" kapsamında görev yaptığını belirten Healey, "İngiltere'nin müttefiklerine, örneğin Katar ve Güney Kıbrıs'a doğru ilerleyen füzeleri veya insansız hava araçlarını vuracaklar. Bu füzelerin bizim üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz ancak bu İran'ın misillemesinin ne kadar ayrım gözetmediğini gösteriyor" diye konuştu.