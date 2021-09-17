Güney Kıbrıs ve Avusturya'dan tartışılacak Türkiye açıklaması

17 Eylül 2021 Cuma, 14:52

Avusturya’nın Avrupa Birliği Bakanı Karoline Edtstadler yaptığı açıklamada, Türkiye’yi göçmenler üzerinden AB’ye baskı yapmakla suçladı ve AB’nin hiçbir uğranan şantaja boyun eğmeyeceğini vurguladı. Edtstadler, "Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz. Ne Türkiye ne Belarus ne de dünyanın başka bir ülkesi" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre; göç akınıyla kaynağında, yani göçün geldiği ülkelerle göçmenlerin transit geçtiği ülkelerde, başa çıkmak gerektiğini savunan Edtstadler, AB'ye ortak harekete geçme çağrısı yaptı. Avusturya'nın 2015'ten bu yana 120 binden fazla göçmen kabul ederek büyük bir yük kaldırdığını söyleyen Avusturyalı bakan, daha fazla göçmen kabul etmeyecekleri mesajı vererek göçmenlerin entegrasyon sorunlarıyla bugün hâlâ uğraştıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE YARDIMLAR KESİLSİN"

Hristodulidis de nüfusa oranla en fazla göçmen alan AB ülkesi olduklarını belirterek bu kişilerin yüzde 80'inin ya Türkiye üzerinden ya da Kuzey Kıbrıs'tan geldiklerini vurguladı. Türkiye'yi göçmenleri kasıtlı olarak Güney Kıbrıs'a göndermekle suçlayan Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'den siyasi kazanımlar elde etmek için insanları araçsallaştırmasının üzücü bir siyaset" diye konuştu.

Hristodulidis, Türkiye'nin AB ile imzaladığı 2015 tarihli mülteci mutabakatında öngörüldüğü gibi mülteci akınını durdurmadığını belirterek Türkiye'ye yönelik mali desteğin de kesilmesini istedi. Hristodulidis, "Avrupa Birliği olarak tepki vermemiz ve net bir mesaj göndermemiz gerekiyor" dedi.