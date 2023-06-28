Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 23:52

Güncelleme: 28.06.2023 - 23:52

Titan denizaltısının enkazı Çarşamba günü Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi. Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları görüldü.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan gelen son güncellemeye göre, şimdiye kadar Titanik'in pruvasına yakın bir bölgede yüzer halde beş büyük enkaz parçası bulundu.



Yetkililer, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

5 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Denizaltındaki beş kişinin tamamı, 18 Haziran'da Kuzey Atlantik Okyanusu’nda 3.800 metre derinlikte bulunan ünlü geminin enkazını görmek için dalışa geçtikten yaklaşık 90 dakika sonra patlaması sonucu öldü.

Denizaltında iki titanyum uç kapağı ve bunların arasında bir karbon fiber silindir bulunuyordu.

BBC bilim muhabiri Jonathan Amos, Çarşamba günü karaya çıkarılan enkazda, denizaltının camsız pencerelerinin yanı sıra ucundaki ekipman bölmesinin, iniş takımının ve iki arka kapağının yer aldığını bildirdi.