Yayınlanma: 27.06.2023 - 10:19

Güncelleme: 27.06.2023 - 10:19

İtalya'nın başkenti Roma'ya kız arkadaşıyla birlikte gelen bir turist, Dünya'nın yedi harikasından biri olarak seçilen Kolezyum'a kız arkadaşının adını kazırken yakalandı.

Yaklaşık 2 bin yaşındaki antik tiyatronun duvarına "Ivan + Hayley 23" yazan turist, kameraya kaydedildiğini görünce kameraya baktı ve küfür etti.

Oyma işlemi yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan turiste, sosyal medyada "Böyle insanların pasaportları iptal edilmeli", "Hislerini sözlü dile getir, antik tarihi harap etme" benzeri tepki mesajları yağdı.

Görüntüleri çeken kişi, Kolezyum'a zarar veren turisti polise şikayet ettiğini ancak durum ile ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.

2014 yılında Roma'yı ziyaret eden bir başka turist, kolezyumu oyması sebebiyle 18 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.