Güney Kore’de seçim protestosu: Oy pusulası krizi sokağa taştı

Güney Kore’de 3 Haziran’da yapılan yerel seçimlerde yaşanan oy pusulası yetersizliği tartışmaları sonrası başlayan protestolar 12. gününe girdi.

Başkent Seul’deki Olimpiyat Parkı Hentbol Salonu’nu abluka altına alan göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi’ne bağlı kuruluşların temsilcileri, salı günü sabah saatlerinden itibaren Seul’ün güneyindeki Songpa bölgesinde bulunan Olimpiyat Parkı Hentbol Salonu’na girmek istedi. Ancak yetkililer, salonun önünde bekleyen protestocular tarafından engellendi.

Söz konusu spor kuruluşlarının, 5 Haziran’dan bu yana salon içinde bulunan ofislerine erişemediği belirtildi.

PROTESTOCULAR SEÇİMLERİN YENİLENMESİNİ İSTİYOR

Protestocular, ülke genelindeki 26 oy kullanma merkezinde yaşanan “benzeri görülmemiş” oy pusulası eksikliği nedeniyle seçimlerin şaibeli olduğunu savunuyor.

Göstericiler, bu nedenle 3 Haziran yerel seçimlerinin tekrarlanmasını talep ediyor.

Olimpiyat Parkı Hentbol Salonu’nun, seçimlerde kullanılan sandıkların oy sayımı için getirildiği merkezlerden biri olduğu ifade edildi. Yetkililer ise yerel seçimlere ilişkin oy sayımının tamamlandığını bildirdi.

Abluka sırasında bazı protestocular, polis ve spor kuruluşu çalışanlarından eşit sayıda kişinin yer alacağı bir izleme ekibi kurulmasına ilk aşamada onay verdi. Ancak bu uzlaşma girişimi, diğer protestocuların sert tepkisi üzerine sonuçsuz kaldı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde üç kez anons yaparak göstericilere “işi engelleme” suçlamasıyla cezai işlem uygulanabileceği uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'de 3 Haziran'da yerel seçimler ve parlamento ara seçimleri düzenlenmiş, iktidardaki Demokrat Parti galibiyet elde etmişti.

Seul'deki Songpa ve Gangnam bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda sandık merkezinde oy pusulalarının yetersiz kaldığı, bu nedenle bazı noktalarda oy verme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.

Bazı seçmenlerin uzun süre bekledikten sonra oy kullanamadan sandık merkezlerinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarılmıştı.

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.

Ayrıca başkentte binlerce kişi seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiyle oy pusulası yetersizliğini protesto etmişti.