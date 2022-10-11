Güney Kore Devlet Başkanı uyardı: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor

11 Ekim 2022 Salı, 13:08

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin savunmasını ABD ve Japonya ittifak yoluyla güçlendirme sözünü yineleyerek, son olayların Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin "her gün daha da ciddileştiğini" gösterdiğini ifade etti.

Yoon, "Kuzey Kore, sürekli nükleer silah yeteneklerini geliştiriyor ve ilerletiyor. Bu artık sadece Güney Kore'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla kazanabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.

Halkına endişelenmemeleri konusunda güvence veren Yoon, ülkesinin nükleer tehdide ABD ve Japonya ile yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer programının ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

"KUZEY KORE'Yİ TAKİP EDİYORUZ"

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Moon Hong Sik, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini "çok vahim ve ciddi" olarak nitelendirerek, Güney Kore'nin, Pyongyang'ın tatbikatlarında kullandığını söylediği silah sistemlerini tespit etme ve engelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Moon, Güney Kore'nin Kuzey'i daha iyi izlemek için casus uydularını, çeşitli insansız hava araçlarını ve ek deniz tabanlı keşif varlıklarını uygulamaya koymaya devam ettiğini aktardı.

Güney Kore, dün, son 2 haftada 7 füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye füze provokasyonlarını derhal durdurması için çağrı yapmıştı.

2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.