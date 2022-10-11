Güney Kore Devlet Başkanı uyardı: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının artık tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin savunmasını ABD ve Japonya ittifak yoluyla güçlendirme sözünü yineleyerek, son olayların Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin "her gün daha da ciddileştiğini" gösterdiğini ifade etti.
Yoon, "Kuzey Kore, sürekli nükleer silah yeteneklerini geliştiriyor ve ilerletiyor. Bu artık sadece Güney Kore'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla kazanabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.
Halkına endişelenmemeleri konusunda güvence veren Yoon, ülkesinin nükleer tehdide ABD ve Japonya ile yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Yetkililer, Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer programının ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.
"KUZEY KORE'Yİ TAKİP EDİYORUZ"
Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Moon Hong Sik, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini "çok vahim ve ciddi" olarak nitelendirerek, Güney Kore'nin, Pyongyang'ın tatbikatlarında kullandığını söylediği silah sistemlerini tespit etme ve engelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.
Moon, Güney Kore'nin Kuzey'i daha iyi izlemek için casus uydularını, çeşitli insansız hava araçlarını ve ek deniz tabanlı keşif varlıklarını uygulamaya koymaya devam ettiğini aktardı.
Güney Kore, dün, son 2 haftada 7 füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye füze provokasyonlarını derhal durdurması için çağrı yapmıştı.
2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.
Video Haberler
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!