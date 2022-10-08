Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'nin üyeleri askere çağrıldı
Güney Kore ordusu, K-pop grubu BTS'nin üyelerini 'zorunlu askerlik hizmeti' kapsamında orduya çağırdı.
Askerliğe uygun Güney Koreli erkekler, 18 ila 21 ay arasında zorunlu askerlik hizmetine tabi tutuluyor, ancak ülkenin prestijini artıran ödüller kazanan müzisyenler, dansçılar ve sporcular askerlikten muaf tutuluyor.
Ancak Güney Kore silahlı kuvvetleri, ülkeye pek çok ödül kazandıran dünyaca ünlü müzik grubu BTS'nin üyelerini askere almanın adil olacağını düşünüyor
HALK KARAR VERECEK
Güney Kore savunma bakanı Lee Jong-Sup, 7 Ekim Cuma günü yetkililere, BTS'in orduya katılması hakkında görüş toplanması için bir kamu anketi oluşturulmasını emretti.
Seul parlamentosu, küresel K-pop yıldızlarının üst ulusal hizmet yaşlarının 30'a çıkarılmasına izin veren bir yasayı onayladı.
Askeri insan gücü idaresinin komiseri Lee Ki Sik, bu hafta milletvekillerine BTS'nin görevlerini yerine getirmesinin "arzu edilir" olduğunu söyledi.
Ancak Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Milli Savunma Bakanlığı, BTS'in askerlik hizmeti konusunda karar almayacak. Karar, sadece yapılacak anketin sonucuna göre verilecek" ifadelerini kullandı.
GÜNEY KORE İKİYE AYRILDI
Güney Kore'de yakın zamanda yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 61'inin, eğlence sektörü çalışanları için muafiyeti desteklediğini gösterdi.
Ancak başka bir ankette katılımcıların yüzde 54'ü, BTS'in zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Geçen ay konu hakkında konuşan Lee, hizmet veren BTS üyelerinin büyük olasılıkla pratik yapmaya devam edebileceklerini ve yurtdışı turlarına katılabileceklerini söyledi.
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