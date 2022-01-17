Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore iki balistik füze denemesi yaptı
Kuzey Kore, Pyongyang'daki Sunan havaalanından iki kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı.
Güney Kore ordusu ve Japonya'nın bildirdiği bu deneme, Kuzey Kore'nin artan nükleer cephaneliğini göstermek için bu ay yaptığı dördüncü deneme oldu.
Kuzey Kore, iki haftadan kısa bir süre içinde üç füze denemesi yaptı. Kuzey Kore bundan önce yapılan iki denemenin yüksek hıza ulaşabilen ve fırlatıldıktan sonra manevra kabiliyeti olan "hipersonik füze" denemeleri olduğunu açıklamıştı. Cuma günü yapılan deneme, tren vagonlarından atılan kısa menzilli balistik füze denemesiydi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı bugün Pyongyang'daki Sunan Havaalanından doğu kıyısına doğru iki adet balistik füze fırlatıldığını açıkladı.
Açıklamaya göre azami 42 km irtifaya ulaşan füzeler 380 km mesafe kat etti.
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