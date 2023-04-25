Güney Kore, Japonya ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısı yaptı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 08:05

Güncelleme: 25.04.2023 - 08:05

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Washington Post'a verdiği demeçte, Japonya ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik kararlılığını sürdüreceğini söyledi.

Japonya'nın 1910-1945 yılları arasındaki sömürgecilik dönemine atıfta bulunan Yoon, Avrupa ülkelerinin de aralarında yaşanan savaşlara rağmen işbirliği yapmanın yollarını bulduklarına işaret etti.

Yoon, "Onların (Japonların) yüz yıl önce olanlardan dolayı (af dilemek için) diz çökmeleri gerektiği fikrini kabul edemem. Bu konu elbette karar gerektiren bir konu ve ikna anlamında elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin güvenlik endişeleri sebebiyle, Tokyo ile işbirliğinin ertelenemeyecek düzeyde bir öneme haiz olduğuna dikkati çeken Yoon, bu rağmen bazı grupların buna ikna edilemeyeceğinin farkında olduğunu dile getirdi.

Güney Kore Başkanlık Ofisi, Yoon'un röportajdaki demeçlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoon'un Japonya hakkındaki açıklamaları, fikir ayrılıklarına yoğunlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yardımcı olmayacağını anlatmak içindi" ifadesi kullanıldı.

TİCARİ İLİŞKİLERİN BOZULMASI

İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin Kasım 2018'de Japon şirketlerini 1910-1945'teki sömürgecilik dönemi sırasında zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi üzerine gerilmişti.

İki ülke arasındaki gerilim, Japonya'nın Temmuz 2019'da Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip maddelere daha sıkı ihracat kontrolü getirmesiyle tırmanmıştı.

Japonya, aynı yılın Ağustos ayında Güney Kore'yi "imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler" listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını bildirmiş, son olarak Japonya'yı tercihli ticaret statüsü alan ülkelerin beyaz listesinden çıkarmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 21 Mart'ta, Japonya'yı beyaz listeye yeniden dahil etmek için gereken yasal adımların atılması için talimat vermişti.