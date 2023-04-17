Japonya Dışişleri Bakanı: Dünya, tarihi bir dönüm noktasında

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, dünyanın şu anda "önemli bir dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:46
Japonya Dışişleri Bakanı: Dünya, tarihi bir dönüm noktasında
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Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Dünya'nın şu anda "önemli bir dönüm noktasında" olduğunu söyleyen Yoshimasa Hayashi, "Uluslararası toplum tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor" dedi.

Yoshimasa, G7 üyesi ülkelerin çeşitli konularda "Küresel Güney olarak bilinen gelişmekte olan ülkelerle (Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika) birlikte çalışmak" istediklerini ifade etti.


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