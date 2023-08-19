Güney Kore: Kuzey Kore füze uyarı verileri bu yıl içinde etkinleştirilecek

Yayınlanma: 19.08.2023 - 08:44

Güncelleme: 19.08.2023 - 08:46

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Maryland eyaletindeki Camp David'de üçlü zirvede bir araya geldi.

Ortak basın toplantısındaki konuşmasına Camp David'in tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak başlayan Yoon, "Şu andan itibaren Camp David, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın kurallara dayalı uluslararası düzeni destekleyeceğini, ortak değerlerimize olan özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı güvenlik ve refahı güçlendirmekte anahtar rol oynayacağını ilan ettiği tarihi bir yer olarak hatırlanacak" diye konuştu.

Yoon, üçlü ilişkilerde yeni bir döneme girdiklerinin altını çizerek, ilişkiler için kılavuz görevi görecek "Camp David prensipleri" üzerine anlaştıklarını aktardı.

Bundan böyle üçlü zirvenin düzenli olarak yapılacağını kaydeden Yoon, "Üçlü işbirliğimizi yakından koordine etmek için dışişleri bakanları, savunma bakanları ve ulusal güvenlik danışmanları da dahil olmak üzere her düzeydeki hükümet personelimizin her yıl bir araya gelmesi konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Yoon, bölgede acil bir durum olması durumunda koordine olmak için iletişim kanalı kurmak konusunda da anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Yeni ortaklık alanlarının geliştirilmesi için "Güney Kore, ABD, Japonya Hint Pasifik Diyaloğu" oluşturulacağını aktaran Yoon, şunları kaydetti:

"Üç ülke, ulusal güvenlik danışmanları tarafından yönetilen 'ekonomik güvenlik diyaloğu'nun yanı sıra, gelişim politikası koordinasyonu için bir danışma organı kurma ve küresel sağlık ve kadınların güçlendirilmesi dahil çeşitli sektörlerde işbirliğinin çerçevesini oluşturma konusunda anlaştık."

"GENÇLİK ZİRVESİ DÜZENLENECEK"

Yoon, gelecek nesiller arasındaki bağların güçlendirilmesi için "Güney Kore, ABD ve Japonya küresel liderlik gençlik zirvesi" düzenlemeyi kararlaştırdıklarını dile getirdi.

Bölgedeki insanların güvenliği ve huzurunu sağlamak için güvenlik alanında işbirliğini güçlendireceklerini vurgulayan Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı ortak duruşlarını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

Yoon, "Geçen kasım ayında Phnom Penh zirvesinde üzerinde anlaşmaya varılan Kuzey Kore füze uyarı verilerinin eş zamanlı paylaşımı bu yıl içinde devreye girecek" ifadesini kullanarak bunun, Kuzey Kore'nin füzelerini tespit ve takip etmek açısından ilerleme kaydetmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Hint-Pasifik stratejik ilerlemelerinde statükoyu zoraki ve tek yönlü değiştirme girişimlerini durdurma konusunda 3 ülkenin bir arada çalışacağını belirten Yoon, bölgede ortaya çıkan egemenlik, bölgesel bütünlük sorunlarını barışçıl yollarla çözmek için işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Yoon, uluslararası düzenin korunması için üçlü ilişkilerinin artırılacağını söyleyerek, 3 ülkenin, ASEAN ve Pasifik Adaları ülkelerinin deniz güvenliğini desteklemeye karar verdiğini açıkladı.

Ukrayna'nın özgürlüğünü geri kazanmasını sağlamak ve savaştan sonra toparlanmasına yardım etmek için 3 ülkenin koordinasyon içinde olacağını ifade eden Yoon, ülkelerinin gelişimi ve başarıları için de birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Yoon, ekonomik güvenlik ve ulusal ekonomilerinin gelişmesi için 3 ülkenin stratejik işbirliği içinde olacağını söyleyerek küresel tedarik zincirinin devamı ve enerji güvenliğini sağlamak için ülkelerin birbirlerine destek olacağını kaydetti.

Yapay zeka, kuantum teknolojisi, biyolojik gelişmeler, telekomünikasyon ve uzay sektörlerinde 3 ülkenin işbirliği içinde olacağını kaydeden Yoon, ülkeler arasındaki dayanışmanın güçlü birliktelikler getireceğini vurguladı.

Yoon, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ulusal laboratuvarlarında ortak çalışmalar yürüteceğini ifade ederek, söz konusu çalışmaların, "ASEAN ve Pasifik Adaları ülkeleriyle uyum halinde, Asya Pasifik bölgesindeki ortak refah sağlanmasında mihenk taşı" olacağını belirtti.

Ülkeler olarak özgürlük, insan hakları ve hukuka dayalı değerlere bağlı olduklarını ispat ettiklerini söyleyen Yoon, "Kore, ABD ve Japonya arasındaki ittifak, daha muvaffakiyetli ve barışçıl bir dünyanın oluşmasına yardım edecek" dedi.

Yoon, konuşmasını Biden'a, gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek bitirirken, bir dahaki sefere "Kore Cumhuriyeti'nde" buluşmayı umduğunu dile getirdi.