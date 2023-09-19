Güney Kore, Rus büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "silah tedariği ve askeri işbirliği" konularını görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için Rusya'nın Seul Büyükelçisi Andrey Kulik'i bakanlığa çağırdı.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:42
Güney Kore, Rus büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri bakan yardımcılarından Chang Ho-jin'in Rusya'nın Seul Büyükelçisi Andrey Kulik'e şikayetlerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Kulik'e "silah tedarik anlaşması ve askeri iş birliği" konularının ele alındığı Kim-Putin görüşmesine yönelik duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ifade edilerek, Güney Kore'nin güvenliğini "tehdit eden" bu eylemlerin Rusya ile olan ilişkileri olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Chang'ın Rusya'ya Kuzey Kore ile askeri bağlar kurma girişimlerine "derhal" son vermesi çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan Rusya'nın "sorumlu davranması" gerektiğinin de vurgulandığı kaydedildi.

Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.


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