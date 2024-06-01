Güney Kore, Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğinin tehlikelerini vurguladı

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, "Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında kullandığı silahların Kuzey Kore'den yasa dışı ithal edildiğine dair daha fazla kanıt bulunduğunu" söyledi.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 10:06
Güney Kore, Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğinin tehlikelerini vurguladı
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Singapur'da düzenlenen, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumlarından "Shangri-La Diyaloğu"na katılan Shin, "kriz yönetimini geliştirmek" konulu oturumda konuştu.

Shin, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki gerilimleri artırdığını, Avrupa'daki savaş alanını etkilediğini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullandığı silahların Kuzey Kore'den yasa dışı ithal edildiğine dair daha fazla kanıtın saptandığını" savundu.

Moskova ile Pyongyang arası silah ticaretinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlali olduğunu belirten Shin, Kore Yarımadası'nın barışı için bunun ivedilikle durdurulması gerektiğini söyledi.

'YAKIN BİR RİSK'

Shin, Kuzey Kore'nin Rusya'dan askeri teknoloji transferi almaya devam etmesi halinde "Kuzey Kore'nin konvansiyonel askeri kapasitelerindeki iyileşmelerin yakın bir riske dönüşeceğini" ileri sürdü.

Güney Kore'nin kendi nükleer silahlarını yapma ihtimaline yönelik soruya karşılık Shin, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının kapsamına güvendiğini belirtti.

"Daha güçlü bir ABD-Güney Kore ittifakı Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine yanıt olacaktır" diyen Shin, Kuzey Kore'nin tümüyle nükleer kapasitelerinden arındırılması gerektiğini kaydetti.


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