Güney Kore'de 2011'den sonra en yüksek doğum oranı kaydedildi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:08

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:08

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İstatistik Ofisinden doğum oranlarına ilişkin veriler yayımlandı.

Eylülde doğan 20 bin 590 bebek verisi, doğum oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artış yaşandığını gösterdi.

Buna göre, doğum oranında 2011'den bu yana en büyük artış bu yılın eylülünde yaşandı.

Ülkede 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yeni doğan bebek sayısı 61 bin 288 olarak kayıtlara geçerken bu dönemdeki doğurganlık oranı da 0,76 oldu.

2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşen Güney Kore'de, sosyoekonomik nedenlerle doğum oranları düşüş gösteriyor.