Güney Kore'de 2017'den bu yana bir ilk: Pyonyang'a yaptırım uyguladı

14 Ekim 2022 Cuma, 12:52

Yonhap haber ajansı, Güney Kore’nin 2017'den beri ilk kez Kuzey Kore’ye karşı tek taraflı yaptırımlarını açıkladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'yi son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş sıklıkta bir dizi füze provokasyonu düzenlediği ve bize karşı taktik nükleer silahların kullanılmasını önerdiği için şiddetle kınıyoruz" denildi.

Güney Kore, denizcilik şirketlerinde, Kuzey'in füze programında ve kitle imha silahlarının tedarikinde yer alan yetkilileri kara listeye aldı.

Güney Kore ordusu, bugün Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne bir kısa menzilli balistik füze fırlattığını (SRBM) ve 2018'de iki ülke arasında yapılan askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında belirlenen deniz "tampon bölgelerine" yaklaşık 170 topçu ateşi açtığını bildirmişti.

NELER OLMUŞTU?

Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.