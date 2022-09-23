Güney Kore'de 'açık havada' maske kullanma zorunluluğu kalkıyor

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadelesi sürüyor. Bu süreçte bazı ülkeler ise önlemleri gevşetmeyi sürdürüyor. Son olarak Güney Kore'de 26 Eylül'den itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 12:25
Güney Kore'de 'açık havada' maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
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Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo liderliğindeki toplantıda alınan karara göre, 26 Eylül’den itibaren 50 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava toplantılarının yanı sıra spor etkinlikleri ve konserlere katılanların maske takmaları gerekmeyecek.

KAPALI ALANLARDA DEVAM EDECEK

Han, "İleriye dönük olarak hükümet, uzmanlardan geri bildirim aldıktan sonra düşük risk durumlarındaki Covid-19 önlemlerini birer birer azaltacak" dedi.

Kapalı alanlardaki zorunluluğun ise devam edeceği kaydedildi.


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