Güney Kore'de 'açık havada' maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
Dünyanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadelesi sürüyor. Bu süreçte bazı ülkeler ise önlemleri gevşetmeyi sürdürüyor. Son olarak Güney Kore'de 26 Eylül'den itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.
Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo liderliğindeki toplantıda alınan karara göre, 26 Eylül’den itibaren 50 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava toplantılarının yanı sıra spor etkinlikleri ve konserlere katılanların maske takmaları gerekmeyecek.
KAPALI ALANLARDA DEVAM EDECEK
Han, "İleriye dönük olarak hükümet, uzmanlardan geri bildirim aldıktan sonra düşük risk durumlarındaki Covid-19 önlemlerini birer birer azaltacak" dedi.
Kapalı alanlardaki zorunluluğun ise devam edeceği kaydedildi.
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