Güney Kore’de grev krizi: Doktorlara yasal işlem başlatılacak

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, grevdeki yaklaşık 10 bin stajyer doktordan sadece 294’ünün kendilerine tanınan sürenin son gününde işbaşı yaptığını açıkladı. Görevine dönmeyen doktorlar hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:16
Güney Kore’de grev krizi: Doktorlara yasal işlem başlatılacak
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Güney Kore’de stajyer doktorların hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla greve çıkmasının ardından yaşanan sağlık krizinde doktorlara verilen süre doldu.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, grevdeki yaklaşık 10 bin stajyer doktordan sadece 294’ünün kendilerine tanınan sürenin son gününde işbaşı yaptığı belirtildi.

Dün stajyer doktorların evlerini ziyaret ederek işe geri dönüş emirlerini elden ileten Sağlık Bakanlığı görevlilerinin bu emre uymayan doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

Güney Kore hükümeti, daha önce kısa mesaj yoluyla gönderilen emir ile doktorları göreve çağırmış, ancak binlerce stajyer doktor telefonlarını kapatarak işe dönüş emrinin kendilerine ulaşmasını engellemişti.

Güney Kore Sağlık Bakanı Cho Kyoo-hong ise yaptığı açıklamada, “Yasadışı toplu eylemlere yasalar çerçevesinde karşılık vermeye devam edeceğiz. İş yerlerini terk eden stajyer doktorları perşembe gününe kadar görevlerine geri dönmeye çağırıyoruz. Eğer dönerlerse önceki eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Cho, mart ayına kadar göreve dönmeyen doktorların lisanslarının askıya alınacağını ve haklarında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı. İşe dönmeyen doktorların haklarında görevi ihmal suçlamasıyla iddianame hazırlanması durumunda tutuklanabileceği kamuoyuna yansımıştı.

Eğitim hastanelerinde görevli stajyer doktorlar, 20 Şubat’ta greve başlamıştı. Krize neden olan grev nedeniyle rutin sağlık hizmetleri aksarken, ameliyat gibi ciddi medikal operasyonların da yapılamadığı açıklanmıştı.


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