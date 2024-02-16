Güney Kore'de Jürgen Klinsmann dönemi sona erdi
Güney Kore Milli Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann ile yollar ayrıldı.
Güney Kore Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki Alman çalıştırıcının görevden alındığını duyurdu.
Alman futbolunun en iyi golcüleri arasında yer alan Klinsmann, teknik direktörlük kariyerinde Bayern Münih, Almanya ve ABD Milli Takımı ile Hertha Berlin'de çalıştıktan sonra geçen yıl şubat ayında Güney Kore ile 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
Klinsmann'ın takımın başına geçtikten sonra Güney Kore yerine ABD'de yaşamayı tercih etmesi, ülkede tepkilere neden olmuştu. Güney Kore basını ise takımı çalıştıran diğer yabancı teknik adamların aksine ilk 6 aylık görev süresinde sadece 67 gününü ülkede geçirdiğine ilişkin haberlerle Klinsmann'ı eleştirmişti.
Ev sahibi Katar'ın şampiyonluğuyla sona eren Asya Kupası'nın yarı finalinde turnuvanın sürpriz takımı Ürdün ile karşılaşan Güney Kore, 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı!
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor?