Güney Kore'de Jürgen Klinsmann dönemi sona erdi

Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:06

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:06

Güney Kore Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki Alman çalıştırıcının görevden alındığını duyurdu.

Alman futbolunun en iyi golcüleri arasında yer alan Klinsmann, teknik direktörlük kariyerinde Bayern Münih, Almanya ve ABD Milli Takımı ile Hertha Berlin'de çalıştıktan sonra geçen yıl şubat ayında Güney Kore ile 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Klinsmann'ın takımın başına geçtikten sonra Güney Kore yerine ABD'de yaşamayı tercih etmesi, ülkede tepkilere neden olmuştu. Güney Kore basını ise takımı çalıştıran diğer yabancı teknik adamların aksine ilk 6 aylık görev süresinde sadece 67 gününü ülkede geçirdiğine ilişkin haberlerle Klinsmann'ı eleştirmişti.

Ev sahibi Katar'ın şampiyonluğuyla sona eren Asya Kupası'nın yarı finalinde turnuvanın sürpriz takımı Ürdün ile karşılaşan Güney Kore, 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.