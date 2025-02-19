Güney Kore'de sıkıyönetim krizi derinleşiyor: 30 asker hakkında soruşturma!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:07

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:07

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP) milletvekili Ahn Gyu-back, şu ana kadar 17 general ve 13 subay hakkında Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Buna göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su, en yüksek rütbeli ordu mensubu ve soruşturma altındaki tek dört yıldızlı general olarak öne çıkıyor.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Jeong Jin-pal, Savunma İstihbarat Teşkilatı Başkanı Korgeneral Won Cheon-hee, Savunma Karşı İstihbarat Komutanlığı eski başkanı Korgeneral Yeo In-hyung, Ordu Özel Harp Komutanlığı eski başkanı Korgeneral Kwak Jong-keun ve Başkent Savunma Komutanlığı eski başkanı Korgeneral Lee Jin-woo da soruşturma altındaki generaller arasında yer alıyor.

Soruşturmaya dahil edilen isimler arasında 3 tüm general, 8 tuğgeneral ile 11 albay, 1 yarbay ve 1 binbaşı da bulunuyor.

Komutanlar, sıkıyönetim ilan etme girişimine dahil olmak, bu kapsamda politikacıları tutuklamak üzere birlikleri harekete geçirmek ve sıkıyönetim sırasında seçim komisyonu sunucularına el koymayı planlamakla suçlanıyor.

Soruşturma altındaki 30 asker arasındaki Orgeneral Park, Korgeneral Yeo, Korgeneral Lee, Korgeneral Kwak ve Savunma İstihbarat Komutanlığı'nın eski başkanı Tümgeneral Moon Sang-ho hakkında ise ayrıca, ayaklanma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunuyor.

YOON'UN TUTUKLANMA SÜRECİ

Güney Kore Ulusal Meclisinin, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.