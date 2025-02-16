Güney Koreli yıldız oyuncu evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:44

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:44

Dünyaca ünlü, Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron, 24 yaşında hayatını kaybetti. Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre; Kim Sae-ron, Seul’deki evinde ölü bulundu.

Güney Kore’de ünlü dizi oyuncuları ve K-Pop şarkıcılarının ölümlerine bir yenisi daha eklendi. 24 yaşındaki ünlü oyuncu Kim Sae-ron, yaşamını yitirdi.

CESEDİNİ ARKADAŞI BULDU

Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre herhangi bir sağlık problemi olmayan Kim Sae-ron, Seul’deki evinde ölü bulundu. Kim Sae-ron’un cesedini evine giden bir arkadaşı buldu.

Ünlü oyuncunun ölümü soruşturulmaya devam ediyor. Şu ana kadar sadece eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

KIM SAE-RON KİMDİR?

2000 yılında doğan Kim Sae-ron oyunculuğa 2009 yılında başlamış ve 2010'da aksiyon filmi “The Man from Nowhere” ve 2012'de gerilim filmi “The Neighbor”daki rolleriyle ün kazanmıştı.

2023'te gösterime giren “Bloodhounds” ünlü oyuncunun rol aldığı son film oldu.

Öte yandan Kim Sae-ron, Mayıs 2022'de alkollü araç kullanırken yakalanmıştı. Bu durum ünlü ismin kariyerini etkilemişti.