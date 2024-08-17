Güney Kore'de 'tropikal gece' rekoru kırıldı

Yayınlanma: 17.08.2024 - 16:06

Güncelleme: 17.08.2024 - 16:06

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Meteroloji İdaresi, ülkede görülen aşırı sıcaklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Seul'un, kaydedilen 27,2 derecelik en düşük sıcaklıkla üst üste 27'nci "tropikal gecesini" yaşadığı ifade edildi.

Ülkenin Busan kentinde ise en düşük 26,6 dereceyle art arda 23'üncü "tropikal gecenin" yaşandığı belirtildi.

Böylece Seul'de, modern meteorolojik gözlemlerin başladığı 1907'den bu yana üst üste en uzun "tropikal gece" sayısı rekorunun kırıldığı kaydedildi.

Tropikal gece, sıcaklıkların saat 18.00'den ertesi gün 09.00'a kadar 25 derece veya üzerinde seyrettiği durumlarda meydana geliyor.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi, "en sıcak haziran ayı" olarak kayıtlara geçen 2018'deki sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Seul dahil olmak üzere ülke genelinde 92 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildiği ve temmuz-ağustos döneminde sıcaklıkların daha da artacağı ifade edilmişti.