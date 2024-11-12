Güney Kore'de Trump hazırlığı: Golf pratiğine başladı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile "bağını güçlendirmek amacıyla" 8 yıl aradan sonra golf pratiğine başladığı bildirildi.

Güney Kore'de Trump hazırlığı: Golf pratiğine başladı
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:33

Güney Kore Başkanlık Ofisinden ismini açıklamayan bir yetkili, Yoon'un, 8 yılın ardından golf oynamaya geri döndüğünü belirtti.

Yoon'un, Trump ile golf oynamaya hazırlandığını aktaran yetkili, Devlet Başkanı'nın pratik yapmasının, düzenli golf oynayan Trump ile sohbetini yürütmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Yetkili, Yoon'un bu sayede Trump ile "bağını güçlendirmeyi" hedeflediğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile telefonda görüşerek, "ezici zaferini" kutladığı aktarılmıştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.


Etiketler: #ABD #güney kore

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