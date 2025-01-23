Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, savcılığa sevk edildi

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol, savcılığa sevk edildi.

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, savcılığa sevk edildi
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AA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:09

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasını talep etti.

Devlet Başkanı hakkında iddianame düzenleme yetkisi bulunmayan CIO, iddianame hazırlanması talebiyle dosyayı savcılığa sevk etti.

Yoon, ifadesi alınmak üzere 15 Ocak'ta gözaltına alınmış ancak görevden uzaklaştırılan devlet başkanı, ifade vermeyi reddetmişti. Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.


Etiketler: #güney kore #Yoon Suk Yeol

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