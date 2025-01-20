Zelenski'den Kuzey Kore açıklaması: Tüm gerçekler ortaya çıkarılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun esir aldığı Kuzey Koreli askerlerin soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydederek, "Kuzey Kore'nin bu savaşa (Rusya-Ukrayna Savaşı) katılımına ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkarılacak" ifadesini kullandı.

Zelenski'den Kuzey Kore açıklaması: Tüm gerçekler ortaya çıkarılacak
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:45

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma sürecindeki Kuzey Koreli askerlerin görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımında, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) esir alınan Kuzey Koreli askerlerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zelenski, "Söz konusu askerlerin Rusya topraklarına intikali, eğitimleri ve tam bir bilgi izolasyonuna tabi tutulmaları konusundaki istihbarat bilgileri, esirlerin ifadeleriyle doğrulanıyor. Kuzey Kore'nin bu savaşa katılımına ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy 11 Ocak'ta yaptığı bir açıklamasında, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurmuştu.


Etiketler: #Ukrayna #Zelenski

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