Güney Kore'de, YouTube yayıncılarına sansür
Güney Kore, Kuzey propagandası gerekçesiyle 3 YouTube kanalına erişim engeli getirdi.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (NIS) talebiyle, ülkede Kuzey'in propagandasını yaptığı iddia edilen 3 YouTube kanalına yasak getirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Seul hükumeti, propaganda yaptığı düşünülen Kuzey Koreli 3 YouTube kanalı hakkında karar aldı.
"Sally Parks SongA Channel", "Olivia Natasha- YuMi Space DPRK daily" ve "New DPRK" isimli kanallar, NIS'ten gelen taleple erişime engellendi.
NIS yetkilileri karar hakkında, Kuzey Kore'nin ülkelerine karşı yürüttüğü "psikolojik savaşa" yanıt vermenin görevleri olduğunu belirtti.
YouTube'da daha önce de Kuzey Kore'nin "propaganda organı" olarak nitelenen kanallar engellenmişti. Ancak son karar NIS'in talebiyle alınması nedeniyle "alışılmadık" olarak değerlendiriliyor.
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