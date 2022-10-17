Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yanıt: Askeri tatbikata başladı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin hareketlerini yakından takip ettiğini ve herhangi bir provokasyon ihtimali karşısında teyakkuzda olduğunu bildirdi.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin son haftalardaki balistik füze denemeleri de dahil olmak üzere artan askeri faaliyetlerine yanıt olarak yıllık Hoguk tatbikatlarına başladığını duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Kim Jun-rak, tatbikata ilişkin, "Tatbikat, hazırlığın sürdürülmesine ve ortak operasyonel yeteneklerin geliştirilmesine odaklanarak, somut bir şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.
Kim Jun-rak, Kuzey Kore'nin artan askeri faaliyetlerine değinerek, "Son durumları kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, (Kuzey Kore'nin) ilgili hareketlerini yakından izliyoruz ve teyakkuzdayız" dedi.
Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Cho Joong-hoon ise, "İlgili makamlarla yakın koordinasyon içinde, Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından izliyor ve tüm olasılıklara hazırlanırken durumu iyice inceliyoruz" dedi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, tatbikatın 28 Ekim'e kadar süreceğini bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığına göre tatbikat, esas olarak nükleer silahları ve füzeleri içerenler de dahil olmak üzere Kuzey Kore'den gelen çeşitli tehditleri simüle ederek ordunun barış ve savaş misyonlarını gerçekleştirme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.
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