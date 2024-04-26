Güney Kore'nin ilk 'Seks Festivali' iptal edildi

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:52

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:52

Güney Kore'de ilk kez planlanan bir "seks festivali"nin organizatörleri Play Joker, etkinliğe "2024 KFX The Fashion" adını vermiş ve etkinliği 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Seul'deki Jamwon Hangang Park'ta bir gemide gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Ancak, Japon porno yıldızlarının yer alacağı etkinlik, yerel kurumların ve kadın gruplarının baskısı nedeniyle toplam üç kez yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu durumun Play Joker'in başkanı Lee Hee Tae'ye binlerce dolar maliyet kaybına uğrattığı bildirildi.

Festivalin gerçekleşmesi için son çare olarak Seul'ün Gangnam semtindeki bir bar gizlice etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere seçildi. Fakat, belediye de bunun gerçekleşmemesi için aşırı önlemler aldı.

BBC'nin haberine göre, Gangnam belediyesi yüzlerce restoranın her birine mektup yazarak etkinliğe ev sahipliği yapmaları halinde kapatılacakları uyarısında bulundu ve bunu "ahlaki açıdan zararlı" olarak nitelendirdi. Bar, yine de belediyenin uyarılarına aldırış etmezken, ancak gösterinin Japon yıldızlarının şiddet, hatta bıçaklama korkularını gerekçe göstererek çekilmesiyle felaket yaşandı.

Lee Hee Tae, festivale yönelik tepkilerin "ateş çemberine ulaştığını" söyledi.

Lee Hee Tae, "böylesine akıl almaz bir dönüşün" gerçekleştiğine inanamadığını belirterek, kendisinin bile ölüm tehditleri aldığını sözlerine ekledi.

"Yasadışı bir şey yapmadığım halde suçlu muamelesi gördüm" diyen Lee Hee Tae, festivalin yasalara uygun olduğunu, çünkü festivalde çıplaklık ya da cinsel eylemler olmayacağını söyledi.

Lee Hee Tae, "Neredeyse her gelişmiş ülkede bir seks festivali var ama Güney Kore'de yetişkinlere yönelik bir eğlence kültürümüz bile yok. Ben bir tane yaratmak için ilk adımları atmak istiyorum" dedi.

"Ülkenin seks konusundaki tutumunun geçmişe takılıp kaldığını" belirten Lee Hee Tae, "Yetkililer ikiyüzlü. İnternete girdiğinizde herkes pornografi paylaşıyor, sonra insanlar oturumu kapatıp masummuş gibi davranıyor. Bu numarayı daha ne kadar sürdüreceğiz?" diye konuştu.