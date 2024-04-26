Güney Kore'nin ilk 'Seks Festivali' iptal edildi

Güney Kore'de planlanan ilk seks festivali, sanatçıların bıçaklanma korkusuyla çekilmeleri üzerine başlamadan iptal edildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:52
Güney Kore'nin ilk 'Seks Festivali' iptal edildi
Abone Ol google-news

Güney Kore'de ilk kez planlanan bir "seks festivali"nin organizatörleri Play Joker, etkinliğe "2024 KFX The Fashion" adını vermiş ve etkinliği 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Seul'deki Jamwon Hangang Park'ta bir gemide gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Ancak, Japon porno yıldızlarının yer alacağı etkinlik, yerel kurumların ve kadın gruplarının baskısı nedeniyle toplam üç kez yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu durumun Play Joker'in başkanı Lee Hee Tae'ye binlerce dolar maliyet kaybına uğrattığı bildirildi.

Festivalin gerçekleşmesi için son çare olarak Seul'ün Gangnam semtindeki bir bar gizlice etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere seçildi. Fakat, belediye de bunun gerçekleşmemesi için aşırı önlemler aldı.

BBC'nin haberine göre, Gangnam belediyesi yüzlerce restoranın her birine mektup yazarak etkinliğe ev sahipliği yapmaları halinde kapatılacakları uyarısında bulundu ve bunu "ahlaki açıdan zararlı" olarak nitelendirdi. Bar, yine de belediyenin uyarılarına aldırış etmezken, ancak gösterinin Japon yıldızlarının şiddet, hatta bıçaklama korkularını gerekçe göstererek çekilmesiyle felaket yaşandı.

Lee Hee Tae, festivale yönelik tepkilerin "ateş çemberine ulaştığını" söyledi. 

Lee Hee Tae, "böylesine akıl almaz bir dönüşün" gerçekleştiğine inanamadığını belirterek, kendisinin bile ölüm tehditleri aldığını sözlerine ekledi.

"Yasadışı bir şey yapmadığım halde suçlu muamelesi gördüm" diyen Lee Hee Tae, festivalin yasalara uygun olduğunu, çünkü festivalde çıplaklık ya da cinsel eylemler olmayacağını söyledi. 

Lee Hee Tae, "Neredeyse her gelişmiş ülkede bir seks festivali var ama Güney Kore'de yetişkinlere yönelik bir eğlence kültürümüz bile yok. Ben bir tane yaratmak için ilk adımları atmak istiyorum" dedi.

"Ülkenin seks konusundaki tutumunun geçmişe takılıp kaldığını" belirten Lee Hee Tae, "Yetkililer ikiyüzlü. İnternete girdiğinizde herkes pornografi paylaşıyor, sonra insanlar oturumu kapatıp masummuş gibi davranıyor. Bu numarayı daha ne kadar sürdüreceğiz?" diye konuştu.


güney kore haberleri Seks haberleri

İlgili Haberler

Menopozda seks yaşamını geliştirmek için taktikler ve tedaviler

Menopozda seks yaşamını geliştirmek için taktikler ve tedaviler
Seks sırasında beslenme

Seks sırasında beslenme
Seks ticaretiyle suçlanıyordu: Puff Daddy'nin evlerini ajanlar bastı!

Seks ticaretiyle suçlanıyordu: Puff Daddy'nin evlerini ajanlar bastı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor
Akaryakıtta tabela değişti! Motorin indirimi pompaya yansıdı: 25 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti! Motorin indirimi pompaya yansıdı: 25 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu

Havalimanı otomatından aldığı kahve canından ediyordu
Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!

Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!
Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı

Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'Erdoğan ile görüşme' tepkisi: 'Sarayla müzakere edilmez'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'Erdoğan ile görüşme' tepkisi: 'Sarayla müzakere edilmez'
İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!

İnci Taneleri’nde sürpriz bir isim daha kadroya katılıyor!