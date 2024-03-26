Seks ticaretiyle suçlanıyordu: Puff Daddy'nin evlerini ajanlar bastı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:51

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:51

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Los Angeles ve Miami bölgesindeki mülklerine baskın düzenlenen sahne adıyla Puff Daddy olarak da bilinen ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturma, New York'taki İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ajanları tarafından yürütüldü.

Puff Dady'e yönelik baskınların, 2023 Kasım'da federal mahkemede eski bir kız arkadaşı tarafından kendisine açılan seks ticareti davasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

54 yaşındaki Combs, kendisinin masum olduğunu ve kendisini suçlayanların "kendisinden para koparmaya çalıştığını" söyledi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Cassie olarak bilinen şarkıcı Casandra Ventura, eski sevgilisi Combs'u kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu ve şiddet uyguladığını öne sürerek, dava açmıştı.

Joi Dickerson-Neal adlı kadın, 25 Kasım'da Combs'a 1991 yılında ilaç verilip cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek dava açmıştı.

Müzik yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones ise Combs'u cinsel saldırıda bulunmakla suçlayarak, seks ticareti ile ilgili video arşivine sahip olduğunu öne sürmüştü.