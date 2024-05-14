Dünyanın günlük ortalama ekran süresi açıklandı: Gözlerinize inanamayacaksınız!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:47

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:47

Birçoğumuzun ekran başında geçirdiği süreyi azaltmasının faydalı olacağını biliyoruz. Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar 2024 yılında günlük işlevler için vazgeçilmez hale gelirken, mevcut küresel ortalama şaşırtıcı derecede yükseldi.

Bu ortalamanın nadiren ekran kullanan bireyleri de içerdiğini göz önünde bulundurursak, diğer pek çok kişinin ekran başında geçirdiği sürenin çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

İster iş, ister finans yönetimi, görüntülü arama, oyun oynama, TV ve film izleme ya da sosyal medya ile etkileşim olsun, ekranlar artık hayatımızın neredeyse her alanına sızmış durumda.

KÜRESEL ORTALAMA NE KADAR?

Özellikle sosyal medya, ekranlarımıza yapışık olarak geçirdiğimiz süreyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı ve durmaksızın kaydırdıkça sürekli dopamin seviyemiz yükseliyor. Peki küresel ortalama ne kadar? Şaşırtıcı bir şekilde, altı saat 58 dakika.

Bu ortalama, ekranlarda minimum zaman geçiren kişileri de hesaba katıyor ve ekran kullanımının diğerleri arasında ne kadar yaygın olduğunu vurguluyor.

Bu araştırma, kendi ekran kullanımları üzerine düşünen insanların yorumlarına yol açtı: "Ekranlar, bazılarımız için sabah gördüğümüz ilk şey ve gece kapattığımız son şey. İş için günde 8 saat ekran karşısındayım. Bütün gün bir ekrana bakarak çalışıyorum ve sonra bütün gece kanepede oturup aralıklı olarak iki ekrana bakıyorum. Egzersiz yaparken bile muhtemelen bir ekrana bakıyorum."

Ekranlar her yerde bulunuyor olsa da, belki de ekran başında geçirdiğimiz zamanı mümkün olduğunca azaltmanın zamanı gelmiştir.