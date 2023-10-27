Dikkat! Ekran süresi uzadı: Şaşılık 5 kat arttı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:29

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:47

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların daha küçük yaşlardan itibaren dijital ekranlarla yoğun bir şekilde etkileşimde olduğunu aktardı.

"ERKN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve diğer dijital cihazlar eğitimden eğlenceye, sosyal etkileşimden oyunlara kadar bir dizi aktivite için kullanıldığını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Ancak uzun süreli ve sürekli ekran kullanımının çocukların göz sağlığı üzerindeki etkileri endişe verici. Özellikle, şaşılık gibi göz problemleri, uzun süreli ekran maruziyetiyle daha sık ortaya çıkabilir. Şaşılık sorununda erken teşhis önemli. Göz kaslarının uzun süre boyunca sabit bir odak noktasına yönlendirilmesi, kaslarda yorgunluğa ve zayıflamaya yol açabilir. Bu durum özellikle genç yaşlardaki çocuklarda şaşılık riskini artırabilir. Şaşılık, gözlerin doğru bir şekilde hizalanamadığı bir durumdur ve uzun süreli ekran kullanımı bu hizalanmayı zorlaştırabilir.

"EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAMAK GEREKİYOR"

Gözlerin uygun bir şekilde hizalanamaması, görme bozukluklarına, baş ağrısına ve okuma güçlüklerine neden olabilir. Özellikle pandemi döneminde, online eğitim sürecindeki çocuklar arasında ‘aniden başlayan içe kayma’ olarak bilinen şaşılık vakalarında dikkate değer bir artış görüldü. Bu tür vakaların beş kat artması, göz sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu artış, çocukların sağlıklı göz alışkanlıklarını teşvik etmek, düzenli göz muayenelerini teşvik etmek ve ekran süresini sınırlamak gibi önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor."

Karaman, ebeveynlerin çocukların ekran sürelerini kontrol etmeleri ve düzenli aralıklarla göz muayeneleri yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Özellikle okul çağındaki çocuklarınızı uzun süreli ekran kullanımından uzak tutun ve düzenli olarak göz dinlenme molası verdirin. 20-20-20 kuralı olan her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metreye) uzakta bir noktaya bakmasını sağlayın" açıklamasında bulundu.

Karaman, "Açık havada fiziksel aktivitelere yönlendirin, kitap okuma gibi ekran dışı etkinliklere yönlendirin. Unutmayalım ki, çocuklarımızın göz sağlığı onların gelecekteki başarılarını ve yaşam kalitelerini doğrudan etkiler" ifadelerini kullandı.



